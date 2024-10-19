Джокович победил Надаля в матче за третье место на турнире Six Kings Slam

Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем и стал бронзовым призером выставочного турнира Six Kings Slam, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:5).

Игра продлилась 1 час 31 минуту. Джокович девять раз подал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. У Надаля два эйса, пять двойных и два реализованных брейка из шести.

В финале турнира сойдутся первая ракетка мира Янник Синнер и четырехкратный победитель турниров «Большого шлема» Карлос Алькарас.