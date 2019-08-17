Новак Джокович: «Пуй уверенно провел первый сет, но допустил ошибки на тай-брейке»

Первая ракетка мира Новак Джокович отметил, что ему непросто далась победа над Люкой Пуем в 1/4 финала турнира в Цинциннати. Серб выиграл в двух сетах — 7:6 (7:2), 6:1 — и в полуфинале встретится с россиянином Даниилом Медведевым.

— Думаю, он отлично провел первый сет, — цитирует официальный сайт ATP Джоковича. — Мы оба уверенно брали свои подачи вплоть до тай-брейка, а затем я сохранил свою уверенность. Он же допустил двойную ошибку и пропустил несколько форхэндов.

В начале второго сета было важно выиграть его подачу как можно скорее, и я это сделал. Мне удалось успешно заверить матч.