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10 октября, 19:53

Джокович — Надалю: «Твое наследие будет жить вечно»

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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович прокомментировал решение легендарного испанского теннисиста Рафаэля Надаля завершить карьеру после Кубка Дэвиса.

«Одной публикации не хватит, чтобы выразить мое уважение к тебе и тому, что ты сделал для нашего вида спорта. Ты вдохновил миллионы детей начать заниматься теннисом, я думаю, что это, вероятно, величайшее достижение, о котором только можно мечтать.

Твои рвение, целеустремленность, боевой дух будут ставить в пример на протяжении десятилетий. Твое наследие будет жить вечно. Только ты знаешь, что тебе пришлось пережить, чтобы стать иконой тенниса и спорта в целом», — написал Джокович в социальных сетях.

Надаль является рекордсменом по количеству побед на «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде (14), всего на его счету 22 титула турниров «Большого шлема». Испанец дважды побеждал на Олимпийских играх.

Новак Джокович
Рафаэль Надаль
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