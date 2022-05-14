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Сегодня, 12:07

Новак Джокович прокомментировал победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в Риме

Виктория Кравченко
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Первая ракетка мира Новак Джокович поделился эмоциями после победы над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в четвертьфинале турнира в Риме (7:5, 7:6, 7:1).

«Мы показали теннис высокого уровня. Своей игрой он заставляет меня использовать дополнительные силы, весь матч нужно было играть стабильно. Я думал, что смогу закончить быстрее, но он молодец, что дал отпор. У Феликса смертельная подача, на приеме мне было очень тяжело. Еще он хорошо принимает и двигается по корту. Он очень укомплектованный игрок», — цитирует Джоковича официальный сайт ATP.

В полуфинале Джокович сыграет с Каспером Руудом. Матч пройдет сегодня, 14 мая, в 20.30 мск.

Теннис
Новак Джокович
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