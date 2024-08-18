Джокович — о скандальном решении судьи в Цинциннати: «Это позор, что у нас нет видеоповтора подобных ситуаций»

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович прокомментировал эпизод, который произошел в матче между Феликсом Оже-Альяссимом и Джеком Дрэйпером (7:5, 4:6, 4:6) на турнире в Цинциннати.

На матч-поинте после удара Оже-Альяссима мяч сначала ударился о ракетку Дрэйпера, потом в корт и снова о ракетку американца. Канадский теннисист вступил в спор с судьей на вышке, но арбитр не стал менять свое решение и матч завершился победой Дрэйпера.

«Это позор, что у нас нет видеоповтора подобных ситуаций на площадке. Еще более нелепо то, что у нас нет правила, которое позволило бы судьям на вышке изменить первоначальное решение на основании видеоповтора, который происходит за пределами площадки! Все, кто смотрит телевизор, видят, что произошло на повторе, а игроки на площадке остаются в «темноте», не зная результата. У нас есть Hawkeye для линейных решений, мы живем в технологически развитом 21 веке! Пожалуйста, уважаемое руководство тура, сделайте так, чтобы эта ерунда больше никогда не повторилась!» — написал Джокович в социальной сети X.