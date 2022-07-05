Джокович о матче с Синнером в четвертьфинале Уимблдона: «Я вижу частичку себя в его игре»

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал предстоящую игру против итальянца Янника Синнера в четвертьфинале Уимблдона.

«Я вижу частичку себя в игре Синнера», — цитирует ATP Tour Джоковича. «Он играет на задней части корта, наносит удары слева, постоянно оставаясь на задней линии, и пытается оказать давление на соперников».

35-летний сербский теннисист Джокович одержал победу в 1/8 финала Уимблдона над голландцем Тимом ван Рейтховеном (6:2, 4:6, 6:1, 6:2). В четвертьфинале турнира теннисист встретится с итальянцем Янником Синнером.