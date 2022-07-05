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Сегодня, 09:00

Джокович о матче с Синнером в четвертьфинале Уимблдона: «Я вижу частичку себя в его игре»

Алексей Еремин
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Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал предстоящую игру против итальянца Янника Синнера в четвертьфинале Уимблдона.

«Я вижу частичку себя в игре Синнера», — цитирует ATP Tour Джоковича. «Он играет на задней части корта, наносит удары слева, постоянно оставаясь на задней линии, и пытается оказать давление на соперников».

35-летний сербский теннисист Джокович одержал победу в 1/8 финала Уимблдона над голландцем Тимом ван Рейтховеном (6:2, 4:6, 6:1, 6:2). В четвертьфинале турнира теннисист встретится с итальянцем Янником Синнером.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/djokovic-sinner-wimbledon-2022-qf-preview
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