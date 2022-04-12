Джокович уступил во втором круге турнира в Монте-Карло

Сербский теннисист Новак Джокович потерпел поражение от испанца Алехандро Давидовича-Фокина в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

Встреча продолжалась 2 часа 56 минут и завершилась со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 1:6.

В 1/8 финала турнира Давидович-Фокин встретится с победителем игры между Давидом Гоффеном из Бельгии и Дэниэлом Эвансом из Великобритании.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 415 410 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Алехандро Давидович Фокина (Испания) — Новак Джокович (Сербия, 1) — 6:3, 6:7 (5:7), 6:1

Следующий соперник

Давид Гоффен (Бельгия, WC) — Дэниэл Эванс (Великобритания)