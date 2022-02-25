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Джокович: «Поздравляю Медведева, который теперь станет номером один в мире»

Джокович поздравил Медведева с тем, что россиянин станет первой ракеткой мира
Анна Горшкова
Корреспондент

Сербский теннисист Новак Джокович обратился к россиянину Даниилу Медведеву, который на следующей недели станет первой ракеткой мира.

«Поздравляю также достойного Даниила Медведева, который теперь станет номером один в мире», — написал Джокович в Twitter.

Медведев со следующей недели станет первой ракеткой мира, так как 24 февраля Джокович в четвертьфинале турнира в Дубае проиграл Иржи Веселы со счетом 6:4, 7:6 (7:4).

На момент публикации новости россиянин набрал 8525 очков рейтинга ATP, обойдя серба, который потерял 410 баллов из-за поражения (8465).

26-летний Медведев выступает на турнире в Акапулько. В четверг, 24 февраля, он одержал победу над испанцем Пабло Андухаром со счетом 6:1, 6:2 и пробился в четвертьфинал соревнований.

Теннис
Даниил Медведев
Новак Джокович
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