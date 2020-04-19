Новак Джокович поздравил болельщиков с Пасхой

Первая ракетка мира Новак Джокович поздравил болельщиков с православной Пасхой.

«Желаю всем православным счастливой Пасхи. Да благославит вас всех Господь и принесет мир и любовь в ваши сердца», — написал Джокович в Twitter, добавив изображение яйца, окрашенного в цвета сербского флага.