Новак Джокович: «Пока не знаю, сыграю ли на US Open. Участию в «Ролан Гаррос» ничего не угрожает»

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович рассказал о своих планах на возобновление сезона-2020.

В июне теннисист заразился коронавирусом во время турнира Adria Tour, который сам же организовал. В начале июля серб сдал отрицательный тест на наличие инфекции.

— Я все еще не знаю, буду ли играть на US Open, — цитирует Спортски журнал Джоковича. — Точно не сыграю на турнирах в Вашингтоне, турнир в Цинцинатти — в моих планах. Участию в «Ролан Гаррос» пока что ничего не угрожает, турниры в Мадриде и Риме также остаются в планах.