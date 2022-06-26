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Сегодня, 10:42

Джокович: «Очень уважаю Надаля, хоть я один из его главных соперников»

Джокович поделился мнением о достижениях Надаля
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Экс-первая ракетка мира Новак Джокович поделился мнением о достижениях Рафаэля Надаля.

«Во второй половине прошлого сезона у него была операция и сразу после нее он выиграл «Большой шлем». Конечно, это впечатляет. Этой победой Надаль побил рекорд. Потом была победа на «Ролан Гаррос», где он исторически выиграл больше всех титулов.

Я снимаю перед ним шляпу из-за всего, чего он достиг и продолжает делать. Он всегда в борьбе. Потрясающий чемпион. Хоть я один из его главных соперников, я уважаю то, что он делает, чтобы укрепить свое наследие», — цитирует Джоковича журналист Кристофер Клэри.

В этом году Надаль обыграл норвежца Каспера Рууда (6:3, 6:3, 6:0) в финале «Ролан Гаррос». Это победа стала для 36-летнего испанца 14-й в карьере на Открытом чемпионате Франции и 22-й в турнирах «Большого шлема».

У Новака Джоковича и Рождера Федерера по 20 титулов.

Теннис
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
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