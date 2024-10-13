Джокович — Федереру после финала в Шанхае: «Я впервые играл перед тобой и чувствовал дополнительное давление»

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович обратился к завершившему карьеру швейцарцу Роджеру Федереру после поражения в финале «мастерса» в Шанхае.

В решающем матче серб уступил итальянцу Яннику Синнеру со счетом 6:7 (4:7), 3:6.

«Поздравляю Янника. Он был просто слишком хорош сегодня, слишком силен. У тебя потрясающий сезон. Вижу пару знакомых лиц (смеется). Рад тебя видеть, Роджер. Я не привык, что ты сидишь на трибунах. Я бы хотел, чтобы ты был на корте и играл с нами. Наверное, я впервые играл перед тобой и чувствовал дополнительное давление. Но это замечательно. Спасибо, что пришел», — сказал Джокович после игры.

Джокович сыграл в третьем финале в этом году. 4-я ракетка мира уступил в финале Уимблдона-2024 Алькарасу и победил испанца в финале Олимпиады-2024.