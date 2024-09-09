Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 07:33

Джокович опустился на 4-е место в рейтинге ATP, Зверев стал вторым

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Новак Джокович.
Фото USA Today Sports

Немец Александр Зверев поднялся на второе место в рейтинге ATP. Он обогнал испанца Карлоса Алькараса, который сохранил третью строчку, и серба Новака Джоковича, который покинул топ-3 и стал четвертым.

Первая ракетка мира Янник Синнер после победы на US Open-2024 увеличил свой отрыв от ближайшего преследователя, итальянец опережает Зверева на 4105 очков. Другой финалист «мейджора» в Нью-Йорке Тэйлор Фритц вошел в топ-10 и занял 7-е место.

Россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев сохранили 5-е и 6-е места соответственно.

Обновленный рейтинг ATP от 9 сентября:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11 180

2 (4). Александр Зверев (Германия) — 7075

3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 6690

4 (2). Новак Джокович (Сербия) — 5560

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5475

6 (6). Андрей Рублев (Россия) — 4645

7 (12). Тэйлор Фритц (США) — 4060

8 (7). Хуберт Хуркач (Польша) — 4060

9 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 4010

10 (9). Григор Димитров (Болгария) — 3965

23 (22). Карен Хачанов (Россия) — 1930

56 (57). Роман Сафиуллин (Россия) — 915

61 (60). Павел Котов (Россия) — 864

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
Новак Джокович
Тэйлор Фритц
Янник Синнер
Читайте также
Форвард Чехович стал хоккеистом «Витязя»
Сборная России по футболу вернулась из Вьетнама в Москву
Сын миллионера из Свердловской области устроил массовую драку возле бара
Усман Нурмагомедов забрал полмиллиона долларов и поддержал Палестину. Что произошло после победы Усмана Нурмагомедова
Единый день голосования завершился уверенным лидерством действующих губернаторов
Летевший из Москвы в Стамбул самолет компании Pegasus экстренно сел в Варшаве
Популярное видео
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Чехович: из «Локомотива» — в «Витязь»
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
СКА уступил чемпиону в первом матче сезона
«Динамо» проиграло «Куньлуню» в первом матче сезона
Стартовал сезон КХЛ и новый состав СДК
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Стартует 17-й сезон КХЛ
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
От ЦСКА стоит ждать сюрпризов
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев против Джоковича, Синнера и Алькараса
Синнер стал третьим теннисистом, который выиграл два первых «Больших шлема» в одном сезоне
Синнер — Алькарас — 2:2. Все «Шлемы» в этом году взяли молодые суперзвезды
Калинская и Синнер поцеловались после победы итальянца в финале US Open
Синнер впервые в карьере стал победителем US Open
Синнер стал в Италии популярнее футбольной сборной. Клостебол не ударил по его репутации
Синнер поделился ожиданиями от матча с Фритцем в финале US Open
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости