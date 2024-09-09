Джокович опустился на 4-е место в рейтинге ATP, Зверев стал вторым

Немец Александр Зверев поднялся на второе место в рейтинге ATP. Он обогнал испанца Карлоса Алькараса, который сохранил третью строчку, и серба Новака Джоковича, который покинул топ-3 и стал четвертым.

Первая ракетка мира Янник Синнер после победы на US Open-2024 увеличил свой отрыв от ближайшего преследователя, итальянец опережает Зверева на 4105 очков. Другой финалист «мейджора» в Нью-Йорке Тэйлор Фритц вошел в топ-10 и занял 7-е место.

Россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев сохранили 5-е и 6-е места соответственно.

Обновленный рейтинг ATP от 9 сентября:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11 180

2 (4). Александр Зверев (Германия) — 7075

3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 6690

4 (2). Новак Джокович (Сербия) — 5560

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5475

6 (6). Андрей Рублев (Россия) — 4645

7 (12). Тэйлор Фритц (США) — 4060

8 (7). Хуберт Хуркач (Польша) — 4060

9 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 4010

10 (9). Григор Димитров (Болгария) — 3965

23 (22). Карен Хачанов (Россия) — 1930

56 (57). Роман Сафиуллин (Россия) — 915

61 (60). Павел Котов (Россия) — 864