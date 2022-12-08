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Сегодня, 11:41

Новак Джокович назвал главную цель на следующий сезон

Виктория Кравченко
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Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о своей главной цели на следующий сезон.

«Моей главной целью являются турниры «Большого шлема» и «Мастерсы», еще мне нравится играть за страну, потому что это приносит самые прекрасные эмоции. Я иду дальше.

Цель на следующий сезон — оставаться здоровым и играть на высоком уровне. Я не считаю себя профессионалом, который играет, не являясь одним из претендентов на победу на турнире «Большого шлема» или на одно из первых мест. Я не вижу себя 25-м в мире и играющим на среднем уровне», — цитирует Джоковича Novosti.rs.

В этом сезоне сербский теннисист выиграл Уимблдон, три турнира ATP и Итоговый турнир ATP.

 

 

 

Новак Джокович
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