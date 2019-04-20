Новак Джокович: "Медведев заслужил быть там, где находится сейчас"

Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал поражение в матче четвертого круга турнира в Монте-Карло от россиянина Даниила Медведева. Он отметил, что соперник заслужил свои успехи.

– Может быть, в последние годы мне не хватает стабильности, но на матчах "Большого шлема" я показываю лучшую игру, и намерен и дальше это делать, – приводит Metro.uk слова Джоковича. – У Медведева очень стабильный бэкхенд. Он почти не ошибается, бьет очень низко и глубоко. Сегодня было ветрено, условия менялись в каждом гейме, и было трудно поймать ритм, к тому же соперник не давал этого сделать.

У него мощная подача, форхенд может быть эффективен, но иногда он с него ошибается. Бэкхенд более стабильный. В движении он очень прибавил. Он точно заслужил то место, где находится сейчас.

Для 23-летнего россиянина это первый подобный успех в карьере. В полуфинале Медведев встретится с другим сербом Душаном Лайовичем.