Серб Новак Джокович поделился эмоциями после победы над Даниилом Медведевым в рамках ATP Cup. Этот успех позволил Сербии выйти в финал командного турнира.

— Исключительный матч. Три часа провел на корте вчера, почти столько же — сегодня. Очень истощен, — сказал Джокович в эфире «Матч ТВ».

Медведев — один из лучших в мире. И он показал почему. Его подача очень опасна, она выбивает из равновесия. Но я рад, что смог одержать победу. И пережил это вместе со своими болельщиками, которые поддерживали меня.

Медведев разобрался с моей стратегией. Мне было очень тяжело. Скорости становились все медленнее. Было очень трудно найти правильное место на корте, свободный угол. Он игрок топ-5.

Не знаю, как смог отыграться на брейке. Наверное, мне повезло. Это был теннис высочайшего качества.