8 ноября, 21:11

Джокович победил Музетти в финале турнира в Афинах

Алина Савинова
Новак Джокович.
Фото Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем турнира в Афинах (Греция).

В финале соревнований 5-я ракетка мира в трех сетах обыграл итальянца Лоренцо Музетти, занимающего 9-е место в мировом рейтинге, — 4:6, 6:3, 7:5.

Встреча длилась 3 часа. За игру Джокович 6 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету итальянца 10 эйсов, 3 «двойные» и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.

38-летний серб завоевал 101-й титул на уровне АТР в одиночном разряде и первый с мая 2025 года, когда выиграл турнир в Женеве.
Музетти после этого поражения потерял шансы отобраться на Итоговый турнир АТР.
Афины (Греция)
Турнир ATP Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship
Призовой фонд 766 715 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Новак Джокович (Сербия, 1) — Лоренцо Музетти (Италия, 2) — 4:6, 6:3, 7:5

Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев и Рублев против Синнера, Алькараса и других
Алькарас — о трехсетовике с Фритцем: «После победы я испытал настоящее облегчение»
Алькарас за три часа обыграл Фритца на Итоговом турнире
Джокович мечтает о матче со своим сыном Стефаном
Джокович считает, что допинговый скандал будет преследовать Синнера всю карьеру
Синнер продолжает погоню за Алькарасом в рейтинге. У него еще есть шансы закончить год первым
Музетти после матча с Фритцем: «Я не мог быть на 100 процентов готов, особенно физически»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Дмитрий Ушкачев

    Дозировка нагрузки рулит. Иначе - травма.

    08.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    А мы великость меряем цифрами? По суммарной статистике - лучший. По отдельным ТБШ - спорно. По игре - спорно. Как по мне Федерер играл красивее, Надаль - мощнее, Сампрас - эффективнее. Это из тех, кого я застал. Род Лэйвер менее великим от этого не становится. Это - вопрос восприятия болельщика. Знаете, это напоминает мне вечные споры: кто сильнее - кит или слон, что было раньше - курица или яйцо... Для вас Джок - величайший? Так я вам не возражаю. Легендар, бесспорно. Но для меня - в ряду легенд тенниса. Разные легенды, разные времена, разный инвентарь, разная интенсивность (количество турниров). Да мало ли критериев для сравнения... Бесполезно всю историю тенниса сводить к общему знаменателю. Да и незачем. Впрочем, повторяю, считать его величайшим - ваше право. Не нужно убеждать в этом меня. В споре истина не рождается.

    08.11.2025

  • Из Алматы

    Некоторые припечатали бы: "Договорняк!". Но понятно, что на таком уровне и для ТАКИХ игроков, как Джокович, нет смысла ни в каких договорняках. Просто 38 лет... Правда, вон в футболе Месси и Роналдо, в баскетболе Джеймс, в хоккее Овечкин в таком же возрасте ещё вполне "пылят".

    08.11.2025

  • Футболист Сапогов

    Вот ты каждый день позоришься и ничего))) Джин, да узбакойся уже))) Ты смешон))

    08.11.2025

  • Футболист Сапогов

    Дмитрий, а в чем спор? В том что Новак величайший??))) Так это даже не оспаривается. На данный момент самый великий в истории мужского тенниса.

    08.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Это - спорный вопрос. Выбор вкуса.

    08.11.2025

  • Nick280881

    "Просто очередное интернет ничтожество, которым несть числа.." Ты тоже мог бы не представляться, это и так все знают.

    08.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Интересно получилось - Джок шлепнул Музетти и снялся с Итогового, дав право выступить Музетти.

    08.11.2025

  • Nick280881

    Поедет запасным. А учитывая, как сегодня наелся Джокович, не сильно удивлюсь, если он снимется.

    08.11.2025

  • Nick280881

    Равный финал в Монте-Карло с Алькарасом это один разговор, а финал с Джоковичем, который еле ползает, совсем другой. Отыгрывает в 3-м сете подачу и дает 3 двойных в следующем гейме, это за пределами понимания.

    08.11.2025

  • Djin Ignatov

    Обосрется и туда не поедет !!

    08.11.2025

  • Djin Ignatov

    На ИТОГОВЫЙ не поедет , потому что знает что ПРОИГРАЕТ ВСЕМ !! ОПОЗОРИТСЯ !!

    08.11.2025

  • Nick280881

    "двукратный обладатель Кубка Дэвиса" У которого в матчах Кубка Дэвиса 2-5 в одиночке и 1-2 в парах. Когда в сборной первым номером Синнер, и ты бы стал "двукратным обладателем Кубка Дэвиса".

    08.11.2025

  • Оскара Тому Харди

    Просто очередное интернет ничтожество, которым несть числа..

    08.11.2025

  • TokTram_

    Музетти - три года просранных финалов. И точка.

    08.11.2025

  • TokTram_

    Джок до сих пор решает!

    08.11.2025

  • Оскара Тому Харди

    *Лоренцо Музетти двукратный обладатель Кубка Дэвиса, бронзовый призер Олимпиады,победитель двух турниров АТР, к 23 годам своим собственным трудом заработал более 11 млн. долларов. *Новак Джокович выиграл 101 турнир АТР, из них 24 ТБШ.К 38 годам своим собственным трудом заработал 190 млн долларов. Стесняюсь поинтересоваться чего вы добились в жизни? .. так кто из вас то самое?

    08.11.2025

  • Nick280881

    Тебе по губам.

    08.11.2025

  • capitan76

    Ну и денёк! Вероника, Лена и, как вишенка на торте, Ноле!!! Брависсимо!

    08.11.2025

  • 555 555

    Молодец Новак!

    08.11.2025

  • Soulles2

    Монстр ))

    08.11.2025

  • Nick280881

    Мог бы и не представляться.

    08.11.2025

  • Павел Верещагин

    Нет слов... ВелИк!

    08.11.2025

  • Alexey Bandakov

    чудак на М

    08.11.2025

  • Черемисин57

    Браво, Джокович! В 38 лет обыгрывать молодых теннисистов- это дорогого стоит!! Эх, зря Музетти хорохорился перед игрой- Джокович пока ему не по зубам!!!

    08.11.2025

  • andy1962

    Молодец Новак! Величайший теннисист в истории .

    08.11.2025

  • Капитон Матроскин

    Ай, да, Новак! Легенда. Теперь так же порвать Итальянца и Испанца в итоговом турнире и настраиваться на АО. upd: Не поедет на итоговый, и это вполне понятное решение ветерана.

    08.11.2025

  • Nick280881

    Игра была равна, играли 2 г.вна. Одно старое, еле передвигающее ноги, второе - наделавшее в штаны. Давыденко, комментируя на BB Tennis, 2 раза сказал Музетти обо..лся. Абсолютно поддерживаю.

    08.11.2025

  • rusfеd 2.0

    ну не говну меня оценивать )

    08.11.2025

  • Nick280881

    Ну просто ты дебил...

    08.11.2025

  • rusfеd 2.0

    Ну и дела: я этой победе Новака в финале АТР-250 радуюсь больше, чем его победам над Надалем на ТБШ

    08.11.2025

  • А Х

    Жесточайший матч, особенно 3 сет. Новак выше головы прыгнул, беспредельное уважение!

    08.11.2025

