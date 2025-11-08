Джокович победил Музетти в финале турнира в Афинах

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем турнира в Афинах (Греция).

В финале соревнований 5-я ракетка мира в трех сетах обыграл итальянца Лоренцо Музетти, занимающего 9-е место в мировом рейтинге, — 4:6, 6:3, 7:5.

Встреча длилась 3 часа. За игру Джокович 6 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету итальянца 10 эйсов, 3 «двойные» и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.

38-летний серб завоевал 101-й титул на уровне АТР в одиночном разряде и первый с мая 2025 года, когда выиграл турнир в Женеве.

Музетти после этого поражения потерял шансы отобраться на Итоговый турнир АТР.

Афины (Греция)

Турнир ATP Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship

Призовой фонд 766 715 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Новак Джокович (Сербия, 1) — Лоренцо Музетти (Италия, 2) — 4:6, 6:3, 7:5