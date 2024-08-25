Джокович о допинге Синнера: «Понимаю, что игроки разочарованы отсутствием последовательности»

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал проваленные допинг-тесты первой ракетки мира Янника Синнера.

Ранее сообщалось, что в марте нынешнего года итальянец сдал два положительных допинг-теста на наличие в организме клостебола.

«Я понимаю, что игроки разочарованы отсутствием последовательности, — сказал Джокович на пресс-конференции перед US Open. — Как я понял, его дело было закрыто в тот момент, когда об этом было объявлено. Но прошло пять или шесть месяцев с тех пор, как новость [о проваленных допинг-тестах] дошла до него и его команды».

Джокович добавил, что в антидопинговой системе в теннисе много проблем.

«Мы видим отсутствие стандартизированных и четких протоколов. Могу понять чувства многих игроков, которые сомневаются, что к ним относятся одинаково», — сказал серб.

Ранее свое недовольство признанием невиновности Синнера выразили австралиец Ник Кирьос и канадец Денис Шаповалов.