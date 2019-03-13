Новак Джокович: "Кольшрайбер вытащил меня из зоны комфорта"

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал свое поражение на турнире в Индиан-Уэллсе. Он уступил немцу Филиппу Кольшрайберу (4:6, 4:6).

– Условия для игры были необычными, и он лучше приспособился к ним, – цитирует AFP Джоковича. – Я играл не лучшим образом. Это был один из тех дней, когда дела идут неважно. Его нужно поздравить, он здорово сработал тактически, вытащил меня из зоны комфорта и заслужил победу. Он уже показывал, что может побеждать лучших. Это не сюрприз. В хороший день он способен обыграть любого.