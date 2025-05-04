Теннис
4 мая, 23:27

Рууд — о победе в финале Мадрида: «Если бы не показал свой максимум, то Дрейпер бы меня вынес»

Алина Савинова

Норвежский теннисист Каспер Рууд поделился впечатлениями от завоевания первого титула на «мастерсе».

В воскресенье 26-летний спортсмен выиграл турнир в Мадриде, победив в финале британца Джека Дрейпера со счетом 7:5, 3:6, 6:4.

«Я давно к этому шел, мечтал об этом с самого детства. Это действительно прекрасное чувство. То, как я сделал это сегодня, было отличным матчем. Знал, что Джек весь год играл невероятно. Особенно на этом турнире. Понимал, что если бы не показал свой максимум, то он бы меня вынес. К счастью, я сыграл очень хорошо. Это хороший толчок для меня. Надеюсь, смогу продолжать в том же духе», — сказал Рууд в интервью на корте.

Норвежец выиграл турнир впервые с мая 2024 года. Всего на его счету 13 титулов на уровне АТР в одиночном разряде.

Теннис
Каспер Рууд
