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Сегодня, 18:55

Рууд — о матче с Алькарасом: «Для меня это была большая победа»

Алина Савинова
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Норвежский теннисист Каспер Рууд поделился впечатлениями от победы над испанцем Карлосом Алькарасом на Итоговом турнире АТР. Встреча завершилась со счетом 6:1, 7:5 в пользу седьмой ракетки мира.

«Это всего лишь один матч, но это определенно одна из лучших побед для меня в сезоне. Я очень счастлив. В последние недели и даже месяцы я не был полностью уверен в себе, поэтому для меня это была большая победа. Надеюсь, что смогу продолжать в том же духе. Мне бы хотелось одержать еще несколько побед в Турине. Я знал, что у Карлоса небольшая простуда. Я видел, как он шмыгал носом и держал салфетку. Конечно, это грустно и нехорошо для него, но в то же время это часть игры», — приводит пресс-служба турнира слова Рууда.

Алькарас и Рууд играют в одной группе с россиянином Андреем Рублевым и немцем Александром Зверевым.

Источник: https://www.nittoatpfinals.com/en/news/alcaraz-ruud-nitto-atp-finals-2024-monday
Теннис
Карлос Алькарас
Каспер Рууд
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