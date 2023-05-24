Рууд отобрался в четвертьфинал турнира в Женеве

Норвежец Каспер Рууд обыграл американца Джеффри Джона Вольфа во втором круге турнира ATP в Женеве (Швейцария) — 6:3, 7:5.

В четвертьфинале Рууд сыграет с Николасом Харри (Чили), который прошел в следующий круг после отказа Таллона Грикспура (Нидерланды, 6).

Женева (Швейцария)

Турнир ATP Gonet Geneva Open

Призовой фонд 562 815 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Каспер Рууд (Норвегия, 1) — Джеффри Джон Вольф (США) — 6:3, 7:5