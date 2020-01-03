Норвегия сравняла счет в матче с США на ATP Cup

Норвежец Каспер Рууд одержал волевую победу над американцем Джоном Изнером в матче группового турнира ATP Cup — 6:7 (3:7) 7:6 (12:10), 7:5. Счет в противостоянии стал равным. Также в группе D Россия и Италия.

В «Финал восьми» выйдут победители шести групп, а также лучшие две команды, занявшие второе место. Теннисистам предстоит провести две личные встречи и одну парную.

Австралия

ATP Cup

Призовой фонд 15 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа D (Перт)

США — Норвегия

Джон Изнер — Каспер Рууд — 7:6 (7:3), 6:7 (10:12), 5:7