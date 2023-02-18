Норри вышел в полуфинал турнира в Буэнос-Айресе
Британский теннисист Кэмерон Норри одержал победу в четвертьфинале турнира в Буэнос-Айресе. В трех сетах он переиграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри — 5:7, 6:0, 6:3.
Следующим соперником британца будет победитель матча Хуан Пабло Варильяс — Лоренцо Музетти.
Буэнос-Айрес (Аргентина)
Турнир ATP Argentina Open
Призовой фонд 626 595 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Кэмерон Норри (Великобритания, 2) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 5:7, 6:0, 6:3
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