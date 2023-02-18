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Сегодня, 01:01

Норри вышел в полуфинал турнира в Буэнос-Айресе

Евгений Козинов
Корреспондент
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Британский теннисист Кэмерон Норри одержал победу в четвертьфинале турнира в Буэнос-Айресе. В трех сетах он переиграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри — 5:7, 6:0, 6:3.

Следующим соперником британца будет победитель матча Хуан Пабло Варильяс — Лоренцо Музетти.

Буэнос-Айрес (Аргентина)

Турнир ATP Argentina Open

Призовой фонд 626 595 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Кэмерон Норри (Великобритания, 2) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 5:7, 6:0, 6:3

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