Норри вышел во второй круг турнира в Роттердаме. Следующим соперником может быть Хачанов
Норри может сыграть с Хачановым во втором круге турнира в Роттердаме
Британский теннисист Кэмерон Норри одержал победу в первом круге турнира в Роттердаме. В двух сетах он выиграл у француза Уго Умбера.
Следующим соперником Норри станет победитель матча Карен Хачанов (Россия) — Алексей Попырин (Австралия).
Роттердам (Нидерланды)
Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Кэмерон Норри (Великобритания, 6) — Уго Умбер (Франция) — 6:2, 6:4
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