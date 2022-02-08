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Сегодня, 00:55

Норри вышел во второй круг турнира в Роттердаме. Следующим соперником может быть Хачанов

Норри может сыграть с Хачановым во втором круге турнира в Роттердаме
Евгений Козинов
Корреспондент

Британский теннисист Кэмерон Норри одержал победу в первом круге турнира в Роттердаме. В двух сетах он выиграл у француза Уго Умбера.

Следующим соперником Норри станет победитель матча Карен Хачанов (Россия) — Алексей Попырин (Австралия).

Роттердам (Нидерланды)

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Кэмерон Норри (Великобритания, 6) — Уго Умбер (Франция) — 6:2, 6:4

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