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Сегодня, 01:14

Норри обыграл Опелку в финале турнира в Делрэй-Бич

Сергей Разин
корреспондент

Британский теннисист Кэмерон Норри в финале турнира в Делрэй-Бич обыграл американца Райлли Опелку со счетом 7:6 (7:1), 7:6 (7:4).

Встреча продолжалась 1 час 49 минут. Британец сделал 7 эйсов и одну двойную ошибку, а также не реализовал ни одного брейк-пойнта из пяти попыток. У американца 25 подач навылет и одна ошибка на второй подаче.

Делрэй-Бич (США)

Турнир ATP Delray Beach Open by VITACOST.com

Призовой фонд 593 895 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Кэмерон Норри (Великобритания, 1) — Райлли Опелка (США, 2) — 7:6 (7:1), 7:6 (7:4)

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