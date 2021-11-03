Норри обыграл Опелку на старте турнира в Париже
18:15
Британский теннисист Кэмерон Норри победил американца Райлли Опелку (6:3, 6:4) в матче второго раунда турнира серии Masters в Париже (Франция).
Следующим соперником британца станет американский теннисист Тэйлор Фритц.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 3 084 450 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Кэмерон Норри (Великобритания, 10) — Райлли Опелка (США) — 6:3, 6:4
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