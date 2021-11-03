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Норри обыграл Опелку на старте турнира в Париже

18:15
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Британский теннисист Кэмерон Норри победил американца Райлли Опелку (6:3, 6:4) в матче второго раунда турнира серии Masters в Париже (Франция).

Следующим соперником британца станет американский теннисист Тэйлор Фритц.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 3 084 450 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Кэмерон Норри (Великобритания, 10) — Райлли Опелка (США) — 6:3, 6:4

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Евгений Петров все материалы автора
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