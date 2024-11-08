Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 22:13

Норри и Бонзи сыграют в финале турнира в Метце

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Британец Кэмерон Норри и француз Бенжамен Бонзи сыграют в финале турнира в Метце.

Норри победил в полуфинале француза Корантена Муте со счетом 6:2, 7:6 (7:5), Бонзи был сильнее американца Алекса Микельсена — 4:6, 6:0, 7:5.

Финал состоится 9 ноября.

Метц (Франция)

Турнир ATP Moselle Open

Призовой фонд 579 320 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Кэмерон Норри (Великобритания) — Корантен Муте (Франция) — 6:2, 7:6 (7:5)

Бенжамен Бонзи (Франция, Q) — Алекс Микельсен (США, 8) — 4:6, 6:0, 7:5

Теннис
Читайте также
У «Торпедо» долг в 1,2 млн, у «Урала» новый тренер, а в «Балтике» — странные наказания за промахи. Что происходит в Первой лиге перед началом второго круга
Израильские болельщики подверглись нападениям в Амстердаме. Что известно
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 33 голов
Ефимова заявила, что боялась стать «врагом народа» после поездки на Олимпиаду
Кулеба рассказал о найденном у Байдена документе о поражении Украины
Дрон Y-89: неуловимый для РЭБ противника разведчик
Популярное видео
Олег Романцев: «Постоянное доминирование «Зенита» — плохо для РПЛ»
СКА проиграл в четвертый раз подряд
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Реал» — «Милан»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«ПСВ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» обыгрывает всех, три поражения СКА, что не так с «Магниткой»
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Шаповалов и Меджедович сыграют в финале турнира в Белграде

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости