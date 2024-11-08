Норри и Бонзи сыграют в финале турнира в Метце
Британец Кэмерон Норри и француз Бенжамен Бонзи сыграют в финале турнира в Метце.
Норри победил в полуфинале француза Корантена Муте со счетом 6:2, 7:6 (7:5), Бонзи был сильнее американца Алекса Микельсена — 4:6, 6:0, 7:5.
Финал состоится 9 ноября.
Метц (Франция)
Турнир ATP Moselle Open
Призовой фонд 579 320 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Кэмерон Норри (Великобритания) — Корантен Муте (Франция) — 6:2, 7:6 (7:5)
Бенжамен Бонзи (Франция, Q) — Алекс Микельсен (США, 8) — 4:6, 6:0, 7:5
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