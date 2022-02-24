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Сегодня, 07:32

Нисиока в четвертьфинале турнира в Акапулько сыграет с Даниилом Медведевым

Виктория Кравченко

Японский теннисист Йосихито Нисиока обыграл американца Тэйлора Фритца во втором круге одиночного разряда турнира в Акапулько (Мексика).

В четвертьфинале японец сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC

Призовой фонд 1 678 065 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Йосихито Нисиока (Япония, Q) — Тэйлор Фритц (США, 7) — 3:6, 6:4, 6:2

Теннис
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