Нисиока в четвертьфинале турнира в Акапулько сыграет с Даниилом Медведевым

Японский теннисист Йосихито Нисиока обыграл американца Тэйлора Фритца во втором круге одиночного разряда турнира в Акапулько (Мексика). В четвертьфинале японец сыграет с россиянином Даниилом Медведевым. Акапулько (Мексика) Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC Призовой фонд 1 678 065 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Йосихито Нисиока (Япония, Q) — Тэйлор Фритц (США, 7) — 3:6, 6:4, 6:2