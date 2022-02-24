Нисиока в четвертьфинале турнира в Акапулько сыграет с Даниилом Медведевым
Японский теннисист Йосихито Нисиока обыграл американца Тэйлора Фритца во втором круге одиночного разряда турнира в Акапулько (Мексика).
В четвертьфинале японец сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.
Акапулько (Мексика)
Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC
Призовой фонд 1 678 065 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Йосихито Нисиока (Япония, Q) — Тэйлор Фритц (США, 7) — 3:6, 6:4, 6:2
Новости