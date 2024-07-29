Японец Нисиока стал победителем турнира в Атланте

Японский теннисист Есихито Нисиока выиграл турнир категории ATP 250 в Атланте (США).

В финале соревнования 28-летний японец в трех сетах обыграл австралийца Джордана Томпсона — 4:6, 7:6 (7:2), 6:2. Спортсмены провели на корте 2 часа 36 минут. За матч Нисиока 1 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 6. На счету представителя Австралии 16 эйсов, ни одной двойной ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 11.

Нисиока завоевал третий титул АТР в карьере. В октябре 2022 года он становился победителем турнира в Сеуле, а в сентябре 2018-го — в Шэньчжэне.