Карацев проиграл Нисиоке в полуфинале турнира в Чжухае
Россиянин Аслан Карацев не смог выйти в финал турнира в Чжухае (Китай). В полуфинале он проиграл японцу Йосихито Нисиоке — 4:6, 4:6. Матч длился 1 час 54 минуты.
На счету россиянина 8 эйсов, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 4. У японца — 3 эйса, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейка из 7.
В решающем матче Нисиока сыграет с другим россиянином Кареном Хачановым, который победил американца Себастьяна Корду (7:5, 6:4).
Чжухай (Китай)
Турнир ATP Zhuhai Championships
Призовой фонд 981 785 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Йосихито Нисиока (Япония, 8) — Аслан Карацев (Россия) — 6:4, 6:4
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