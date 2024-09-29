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Сегодня, 14:45

Руне победил Нисикори в четвертьфинале турнира в Токио

Алина Савинова
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Датский теннисист Хольгер Руне в трех сетах обыграл японца Кея Нисикори в четвертьфинале турнира в Токио — 3:6, 6:2, 7:5.

Спортсмены провели на корте 2 часа 15 минут. В решающем сете Руне уступал в счете 3:5, но затем взял четыре гейма подряд.

В полуфинале турнира Руне встретится либо с французом Артуром Филсом, либо с американцем Беном Шелтоном.

Токио (Япония)

Турнир ATP Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships

Призовой фонд 1 818 380 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Хольгер Руне (Дания, 6) — Кеи Нисикори (Япония, WC) — 3:6, 6:2, 7:5

Теннис
Хольгер Руне
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