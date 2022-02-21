Никулеску и Звонарева проиграли в первом раунде парного турнира в Дохе

Румынская теннисистка Моника Никулеску и россиянка Вера Звонарева прекратили борьбу на турнире в Дохе в парном разряде.

В первом раунде их обыграли Люси Градецка/Саня Мирза (Чехия/Индия). В следующем круге им предстоит сыграть с парой Анна Данилина/Беатрис Хаддад Майя (Казахстан/Бразилия, 8).

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open

Призовой фонд 2 331 698 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Люси Градецка/Саня Мирза (Чехия/Индия) — Моника Никулеску/Вера Звонарева (Румыния/Россия) — 6:4, 6:3