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«Никому не нужны ваши пять сетов». Донна Векич хочет равных призовых с мужчинами

05:30
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Хорватка Донна Векич поделилась мнением о распределении призовых между мужчинами и женщинами.

— Мужчины часто говорят: «Мы играем пять сетов — какие равные призовые?» Никому не нужны ваши пять сетов, — приводит слова Векич gotennis со ссылкой на Podcast Inkubator. — Ладно еще Федерер и Надаль играют финал Уимблдона, но в первом сете US Open кому это нужно? Два длинных мужских матча — и твой третий поединок дня начинается в десять вечера. С ума можно сойти.

До четвертьфинала мужчины должны играть три сета. Пять сетов ничем не заменить? Это почему. Я вот не согласна. У мужчин лучше рейтинги? Так их ставят в прайм-тайм — вот и рейтинги. С этим нужно бороться.

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