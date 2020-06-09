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Ник Кирьос: «Тренер — пустая трата денег»

9 июня 2020, 23:56
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Австралиец Ник Кирьос объяснил, почему у него нет тренера. Он занимает 40-е место в рейтинге ATP.

— Тренер — это пустая трата денег, — цитирует Кирьоса Yahoo! Sports. — Они слишком много получают. Я не ставлю перед собой цель выигрывать турниры «Большого шлема». Просто хочу жить в своё удовольствие и играть. Не буду тратить время на тренеров. Сейчас привык все делать по-своему, ненавижу слушать советы.

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