Ник Кирьос снялся с турнира на Мальорке из-за травмы

Австралийский теннисист Ник Кирьос снялся с травяного турнира Мальорке. Причиной такого решения стала травма мышц живота.

«Я очень ценю турнир на Мальорке, но последую совету доктора, так как не хочу рисковать Уимблдоном, который стартует на следующей неделе», — приводит слова Кирьоса пресс-служба ATP.

Ник Кирьос должен был встретиться с испанцем Роберто Баутиста-Агутом. Испанец автоматически выходит в четвертьфинал турнира, где встретится с победителем пары Даниил Медведев — Аслан Карацев.