Ник Кирьос: "Публика всегда будет поддерживать моего соперника"

Австралийский теннисист Ник Кирьос доволен своей игрой на турнире в Акапулько. Он вышел в финал, победив в полуфинале американца Джона Изнера.

– Это был невероятный матч, я был очень рад победить Джона, – цитирует AFP Кирьоса. – Ведь он один из моих лучших друзей в мире тенниса. Мы знали, что будет невероятная атмосфера, и были рады встрече друг с другом. Мне повезло победить. Финал значит очень многое для меня. Мы пережили с тренером немало тяжелых периодов.

Я в порядке, силы у меня есть, несмотря на плотный график.

Публика? Думаю, она всегда будет за моего соперника болеть. Нравится ли мне роль плохого парня? А что я сделал, чтобы считаться плохим парнем? Почему толпа меня травит? Потому что я победил Надаля и Вавринку?