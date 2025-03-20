Хачанов сыграет с Кирьосом во втором круге турнира в Майами

Австралийский теннисист Ник Кирьос переиграл американца Маккензи Макдональда в первом круге турнира в Майами — 3:6, 6:3, 6:4.

Матч длился 1 час 45 минут. 29-летний австралиец подал 13 раз навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 6 подач навылет, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта (из 3).

Следующим соперником Кирьоса будет россиянин Карен Хачанов.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Ник Кирьос (Австралия) — Маккензи Макдональд (США, Q) — 3:6, 6:3, 6:4

Камило Уго Карабельи (Аргентина, LL) — Брэндон Холт (США, Q) — 2:6, 7:6 (7:5), 6:4