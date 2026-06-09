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Сегодня, 22:06

Кирьос победил Муте в первом матче с марта 2025 года

Руслан Минаев

Австралиец Ник Кирьос вышел во второй круг турнира в Штутгарте.

В первом круге он обыграл француза Корантена Муте (36-я ракетка мира) со счетом 6:3, 6:4. Матч длился 1 час 14 минут.

31-летний Кирьос провел первый матч в одиночном разряде с марта 2025 года.

Во втором круге финалист Уимблдона-2022 сыграет с японцем Се Симабукуро.

Штутгарт (Германия)

Турнир ATP BOSS OPEN

Призовой фонд 757 320 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Ник Кирьос (Австралия, WC) — Корантен Муте (Франция, 8) — 6:3, 6:4

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Ник Кирьос
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