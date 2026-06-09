Кирьос победил Муте в первом матче с марта 2025 года
Австралиец Ник Кирьос вышел во второй круг турнира в Штутгарте.
В первом круге он обыграл француза Корантена Муте (36-я ракетка мира) со счетом 6:3, 6:4. Матч длился 1 час 14 минут.
31-летний Кирьос провел первый матч в одиночном разряде с марта 2025 года.
Во втором круге финалист Уимблдона-2022 сыграет с японцем Се Симабукуро.
Штутгарт (Германия)
Турнир ATP BOSS OPEN
Призовой фонд 757 320 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Ник Кирьос (Австралия, WC) — Корантен Муте (Франция, 8) — 6:3, 6:4
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