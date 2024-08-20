Ник Кирьос — о допинге Синнера: «Его должны были дисквалифицировать на два года»

Австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на ситуацию вокруг первой ракетки мира Янника Синнера, которого оправдали по делу о допинге.

Итальянец был признан невиновным после тестов, которые подтвердили наличие в его организме клостебола.

«Нелепость — было ли это случайно или намеренно. Ты дважды сдал положительный тест на запрещенное вещество... Тебя должны были дисквалифицировать на два года. Твои результаты улучшились. Крем для массажа... Ага, здорово. Почему они забрали у него призовые и очки? Так он что-то сделал или нет? Вы правда верите, что физиотерапевт натер порез кремом, из-за чего он провалил два теста на анаболические стероиды?» — написал Кирьос на своей станице в социальной сети.

Независимый трибунал постановил, что вещество попало в организм теннисиста через анаболик, который купил его фитнес-тренер, а физиотерапевт Синнера использовал для лечения пореза на его пальце. Отмечается, что врач лечил спортсмена без перчаток.

Несмотря на оправдание по делу о допинге, Синнер лишится призовых и рейтинговых очков за турнир серии «мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), в котором он дошел до полуфинала. Соревнования проходили с 6 по 17 марта.