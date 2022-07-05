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Ник Кирьос 2 августа предстанет перед судом за нападение на бывшую девушку

Иван Шитик
Корреспондент
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Австралийский теннисист, 40-я ракетка мира Ник Кирьос предстанет перед судом по обвинению в предполагаемом нападении на бывшую девушку. Судебное заседание назначено на 2 августа 2022 года, сообщает The Age.

Австралийская полиция подтвердила, что спортсмену предъявлено обвинение в нападении на экс-подругу Кьяре Пассари. Сам инцидент произошел в декабре прошлого года. Детали происшествия не уточняются.

Предполагается, что Кирьос схватил партнершу. Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, составляет два года тюрьмы. В декабре прошлого года Пассари публично обвинила Кирьоса в неверности.

Отмечается, что команда 27-летнего теннисиста, который в среду должен провести матч четвертьфинала Уимблдона, рассматривает возможность публикации официального заявления до его общения с прессой.

Ник Кирьос
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