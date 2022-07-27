Нидерландского тренера дисквалифицировали на 12 лет за договорные матчи в теннисе

Нидерландского тренера Макса Вендерса отстранили на 12 лет и оштрафовали на 12 тысяч долларов за нарушение антикоррупционных правил, сообщает сайт Международного агентства целостности тенниса (ITIA).

По информации источника, тренер признал многочисленные обвинения в причастности к договорным матчам, а также в том, что уничтожил улики, запрошенные ITIA, и не сообщил о нарушениях.

Отмечается, что дисквалификация Вендерса вступила в силу с 28 апреля 2021 года, когда было принято решение. Его публикацию отложили после обращения адвокатов тренера, но теперь запрет был снят.

Ранее Вендерс был спарринг-партнером Алены Остапенко, работал помощником тренера в команде Анетт Контавейт, тренировал Деми Схюрс и Мирьям Булгару.