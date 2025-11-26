Нидерландец Грикспур сыграет на выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге
Нидерландец Таллон Грикспур примет участие в выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба соревнований.
Турнир пройдет с 29 по 30 ноября.
Также в Санкт-Петербурге выступят Даниил Медведев, Карен Хачанов, Вероника Кудерметова и Юлия Путинцева. Они будут представлять команду «Сфинксы». Капитаном станет Мансур Бахрами.
Теннисисты сыграют со «Львами», за которых выступят Александр Бублик, Анастасия Потапова и Диана Шнайдер. Капитан — Янко Типсаревич.
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