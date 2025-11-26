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26 ноября 2025, 20:45

Нидерландец Грикспур сыграет на выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге

Руслан Минаев

Нидерландец Таллон Грикспур примет участие в выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба соревнований.

Турнир пройдет с 29 по 30 ноября.

Также в Санкт-Петербурге выступят Даниил Медведев, Карен Хачанов, Вероника Кудерметова и Юлия Путинцева. Они будут представлять команду «Сфинксы». Капитаном станет Мансур Бахрами.

Теннисисты сыграют со «Львами», за которых выступят Александр Бублик, Анастасия Потапова и Диана Шнайдер. Капитан — Янко Типсаревич.

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