Нидерландец Грикспур сыграет на выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге

Нидерландец Таллон Грикспур примет участие в выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба соревнований.

Турнир пройдет с 29 по 30 ноября.

Также в Санкт-Петербурге выступят Даниил Медведев, Карен Хачанов, Вероника Кудерметова и Юлия Путинцева. Они будут представлять команду «Сфинксы». Капитаном станет Мансур Бахрами.

Теннисисты сыграют со «Львами», за которых выступят Александр Бублик, Анастасия Потапова и Диана Шнайдер. Капитан — Янко Типсаревич.