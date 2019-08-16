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«Нереальный респект Рублеву за победу над Федерером». Медведев похвалил будущего соперника

16 августа 2019, 08:55
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Российский теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями от победы своего соотечественника Андрея Рублева над швейцарцем Роджером Федерером в третьем раунде турнира АТР в Цинциннати (США) (6:3, 6:4).

— Очень рад за Рублева, — сказал Медведев в видеоролике, которым поделился в своем Twitter. — Нереальный респект, обыграть Федерера это что-то сумасшедшее. Жду завтрашнего матча и надеюсь на классный русский четвертьфинал.

В 1/4 турнира Медведев и Рублев сразятся с друг другом за выход в следующую стадию.

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