Зверев — о Шелтоне: «Он невероятно агрессивный игрок. Возможно, один из самых агрессивных в мире»

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу над американцем Беном Шелтоном (6:3, 7:6 (8:6)) в матче групповой стадии Итогового турнира ATP-2025.

«Он невероятно агрессивный игрок. Возможно, один из самых агрессивных в мире. В тай-брейке он начал просто потрясающе. Да, я мог пропустить, наверное, одну-две первых подачи, но тот удар с лета, который он нанес (при счете 5:4), был невероятным. Я понимал, что должен контролировать то, что могу контролировать, и у меня это хорошо получалось.

В конечном счете, когда очко разыгрывается на его подаче, все всегда в его руках. Когда же я возвращаю мяч и мы входим в розыгрыш, тогда уже я могу что-то сделать. В конце тай-брейка у меня это хорошо получилось, и я невероятно рад этой победе», — цитирует 28-летнего Зверева пресс-служба ATP.

В следующем матче групповой стадии Итогового турнира Зверев сыграет с итальянцем Янником Синнером.