10 ноября, 20:05

Зверев об успешной игре против левшей: «Я вырос, тренируясь с левшой — своим братом»

Алина Савинова

Немецкий теннисист Александр Зверев объяснил, почему у него хорошо получается играть против левшей.

На старте Итогового турнира АТР 28-летний спортсмен обыграл американца Бена Шелтона (6:3, 7:6 (8:6)). Эта победа стала для Зверева 36-й в 37 последних встречах с левшами.

«С левшами всегда сложно. Если бы Рафа [Надаль] еще играл, у меня точно не было бы такой статистики. В последние годы в туре не хватало топовых левшей. А сейчас есть Дрейпер, Шелтон, Умбер. Тин тоже показывает отличный теннис. Я вырос, тренируясь с левшой — со своим братом. Он был идеальным примером: подача, слайсы, стиль — типичный левша. Я к этому привык, может, это сейчас и помогает», — сказал Зверев на пресс-конференции.

Немецкий теннисист является победителем 24 турниров АТР в одиночном разряде. За карьеру он дважды выигрывал Итоговый чемпионат. Также Зверев трижды выходил в финалы турниров «Большого шлема».

Теннис
Александр Зверев (теннис)
