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20 июня 2025, 18:20

Зверев: «Медведев — один из самых сложных соперников в моей карьере»

Алина Савинова

Немецкий теннисист Александр Зверев заявил, что с нетерпением ждет предстоящего полуфинала с россиянином Даниилом Медведевым на турнире в Галле.

«Я думаю, что это парень, с которым я играл больше всего в своей карьере, поэтому с нетерпением жду этого. За последние 18 месяцев произошло много событий. Определенно, он один из самых сложных соперников в моей карьере. Это будет отличный матч, и я действительно с нетерпением жду встречи с ним», — приводит пресс-служба ATP слова Зверева.

Матч спортсменов состоится в субботу, 21 июня. В четвертьфинале турнира в Галле 28-летний Зверев победил итальянца Флавио Коболли со счетом 6:4, 7:6 (8:6), а 29-летний Медведев на этой стадии обыграл американца Алекса Микельсена (6:4, 6:3).

Счет в личных встречах между Медведевым и Зверевым — 12-7 в пользу россиянина.

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Теннис
Александр Зверев (теннис)
Даниил Медведев
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