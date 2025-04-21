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Зверев — о победе в Мюнхене: «Это был счастливый день рождения!»

Алина Савинова
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Немецкий теннисист Александр Зверев опубликовал в своих соцсетях пост после победы в Мюнхене.

В финале соревнований спортсмен победил американца Бена Шелтона со счетом 6:2, 6:4. Зверев выиграл турнир в свой день рождения. 20 апреля ему исполнилось 28 лет.

«Это был счастливый день рождения! Всегда приятно побеждать дома! Спасибо болельщикам за поддержку на протяжении всей недели», — написал теннисист.

После победы в Мюнхене Зверев вернулся на вторую строчку в рейтинге АТР, обойдя испанца Карлоса Алькараса.

Теннис
Александр Зверев (теннис)
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