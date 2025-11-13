Зверев надеется встретиться с Синнером в финале Итогового турнира

Немецкий теннисист Александр Зверев поделился мнением о матче с итальянцем Янником Синнером на групповом этапе Итогового турнира ATP.

Встреча завершилась победой итальянского спортсмена со счетом 6:4, 6:3.

«Думаю, это был матч высочайшего уровня. Мы оба сыграли очень хорошо. Его главная сила, конечно же, в том, как он играет с задней линии, как двигается, как бьет справа, слева. Но когда он подает так невероятно хорошо, все становится еще сложнее. На семи брейк-пойнтах он сделал семь первых подач я даже не смог завязать розыгрыш. Надеюсь встретить его снова на этой неделе, все очень просто», — цитирует Зверева Ubitennis.

Синнер одержал вторую победу на групповом этапе и досрочно вышел в полуфинал Итогового турнира. Зверев за выход в полуфинал сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Матч пройдет 14 ноября.