Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 11:29

Зверев надеется встретиться с Синнером в финале Итогового турнира

Алина Савинова

Немецкий теннисист Александр Зверев поделился мнением о матче с итальянцем Янником Синнером на групповом этапе Итогового турнира ATP.

Встреча завершилась победой итальянского спортсмена со счетом 6:4, 6:3.

«Думаю, это был матч высочайшего уровня. Мы оба сыграли очень хорошо. Его главная сила, конечно же, в том, как он играет с задней линии, как двигается, как бьет справа, слева. Но когда он подает так невероятно хорошо, все становится еще сложнее. На семи брейк-пойнтах он сделал семь первых подач я даже не смог завязать розыгрыш. Надеюсь встретить его снова на этой неделе, все очень просто», — цитирует Зверева Ubitennis.

Синнер одержал вторую победу на групповом этапе и досрочно вышел в полуфинал Итогового турнира. Зверев за выход в полуфинал сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Матч пройдет 14 ноября.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Александр Зверев (теннис)
Янник Синнер
Читайте также
Экс-футболист «Челси» Оскар потерял сознание на медосмотре
В Италии назвали Украину единственным напавшим на НАТО государством
Литва запретила въезд рэперу Моргенштерну на 10 лет
Блогер Катрич рассказала о сравнении с Холанном
Стал лысым на удачу, отказал в скидке по новому контракту и может не договориться с «Рейнджерс». Что происходит с Артемием Панариным
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
Популярное видео
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев и Рублев против Синнера, Алькараса и других
Синнер — о победе над Зверевым: «Очень напряженный и близкий матч»
Синнер победил Зверева и досрочно вышел в полуфинал Итогового турнира ATP
Алькарас — о трехсетовике с Фритцем: «После победы я испытал настоящее облегчение»
Алькарас за три часа обыграл Фритца на Итоговом турнире
Джокович мечтает о матче со своим сыном Стефаном
Джокович считает, что допинговый скандал будет преследовать Синнера всю карьеру
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Синнер — о победе над Зверевым: «Очень напряженный и близкий матч»

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости