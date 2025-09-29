Зверев — отцу во время матча с Медведевым: «Мы с тобой закончили»

Немецкий теннисист Александр Зверев эмоционально обратился к отцу во время четвертьфинального матча на турнире в Пекине против россиянина Даниила Медведева.

После проигранного розыгрыша 3-я ракетка мира сказал в адрес отца: «Что ты смеешься? Мы с тобой закончили на сегодня».

Медведев одержал победу над Зверевым в этом матче — 6:3, 6:3. Счет в личных встречах стал 14-7 в пользу российского спортсмена.

В полуфинале турнира в Пекине Медведев встретится с американцем Лернером Тином.